Как детей - команда Ярмоленко пропустила эффектный гол в матче АПЛ

Джордан Айю забил шикарный гол в ворота Вест Хэма / ФК Кристал Пэлас

Джордан Айю на последних принес победу Кристал Пэлас в матче 19 тура АПЛ против Вест Хэма (2:1), продемонстрировав чудо техники.

Ганец элегантно обыграл нескольких защитников "молотобойцев", а затем черпачком перебросил голкипера Роберто Хименеса.

Напомним, в составе Вест Хэма выступает украинец Андрей Ярмоленко, однако на матч против соседей из Южного Лондона он даже не попал в заявку. Недавно сообщалось, что "молотобойцы" хотят продать вингера за 18 млн фунтов из-за его нестабильной игры.

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Команда украинца после 19 туров занимает 17 строчку в турнирной таблице, набрав 19 очков. До зоны вылета всего 1 пункт. Кристал Пэлас 9-й с 26 очками в активе. Лидирует Ливерпуль - 49 очков. Сегодня, 26 декабря, подопечные Юргена Клоппа сразятся на выезде с сенсационным Лестером. Начало в 22:00 по киевскому времени.