Емельяненко - Джексон: последние новости перед боем

Емельяненко - Джексон: последние новости / UFC

Бой Емельяненко - Джексон в рамках Bellator 237 однозначно является самым громким событием декабря и одним из самых громких в уходящем 2019 году. Россиянин проводит один из своих последних поединков в карьере.

Честь принять такой бой выпала японскому городу Сайтама. Начало - около 7 утра по киевскому времени.

К вашему вниманию последние новости перед поединком.

"Не вырубай меня": Джексон вспомнил бой с украинским бойцом

Квинтон Джексон во время пресс-конференции перед встречей с Федором Емельяненко рассказал о записке, которую написал украинскому бойцу Игорю Вовчанскому перед их очной дуэлью в 2002 году.

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"Извещение о том бое я получил за три недели до его даты. Мой тренер был в отпуске, поэтому вынужден был тренироваться с другими людьми. В той записке, что я передал Игорю Вовчанчину, было написано: "Моя мамочка просит тебя не вырубать меня", - цитирует Джексона ТАСС.

При этом украинец пытался прочитать ее вверх ногами (Квинтон предположил, что соперник не говорил по-английски), а победу в бою одержал американец.

"Возможно, та записка в чем-то помогла мне выиграть. Однако бой был невероятно сложным для меня", - добавил бывший абсолютный чемпион UFC.

Рекордом Джексона против бывших чемпионов и претендентов на пояс UFC является 7 побед, 6 из которых нокаутом. Емельяненко выиграл 13 раз, 3 из которых нокаутом.

"Я большой фанат Емельяненко": Джексон расхвалил своего соперника

Квинтон Джексон выразил комплименты Федору Емельяненко перед очным боем в рамках Bellator в Японии.

"Федор - очень крутой соперник. Он будет первым настоящим тяжеловесом, с кем я встречусь. Думаю, это отличный вызов", - приводит слова американца Sport 24.

Он признался, что является фанатом российского бойца.

"Я люблю Федора. Я его огромный фанат. Я не буду говорить о его слабостях. У него их нет", - добавил Джексон.