Звезда сборной Украины может сменить клуб - известен первый вариант

Андрей Лунин может перейти в Овьедо / ФК Вальядолид

Андрей Лунин может перейти к представителю Сегунды Реал Овьедо на правах аренды.

По информации eldesmarque, клуб заинтересован в украинце и это их приоритетная цель на трансферное окно. Мадридский Реал, которому вратарь принадлежит, недоволен малым количеством игровой практики своего игрока в Вальядолиде и решил найти ему другую команду.

Лунин перебрался в Вальядолид минувшим летом, однако за всю первую половину сезона 2019/20 провел на поле лишь 1 матч, находясь все время за спиной Жорди Масипа.

Напомним, недавно в матче Сегунды Райо Вальекано - Альбасете случился скандал. Фанаты хозяев оскорбляли украинского форварда Романа Зозулю, из-за чего матч был прерван. Позже украинец ответил обидчикам во время специально собранной пресс-конференции, а сам Райо Вальекано уже получил жесткое наказание.