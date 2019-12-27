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Райо Вальекано получил жесткое наказание за оскорбления Зозули

27 декабря 2019, 23:18

Райо Вальекано был наказан за поведение своих фанатов в матче против Альбасете.

Зозуля
Райо наказан за оскорбления Зозули / albacetebalompie.es

Королевская Федерация футбола Испании наказала Райо Вальекано за инцидент с нападающим Альбасете Романом Зозулей.

Как сообщает Cadena SER, прерванный матч будет доигран при пустых трибунах. Также Райо должен заплатить 18 тысяч евро штрафа и частично закрыть трибуны на 2 следующих домашних поединка.

Напомним, ультрас мадридского клуба устроили травлю украинца, обзывая его "е****м нацистом". Зозуля после этого собрал пресс-конференцию, где четко дал ответ болельщикам Райо Вальекано, а также отметил поддержку со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Альбасете после 21 тура занимает 11 строчку в турнирной таблице Сегунды, набрав 27 очков. Райо Вальекано находится на одну позицию ниже с 25 пунктами в активе.

Роман Зозуля Райо Вальекано Альбасете
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