Европейский топ-клуб на украинском поблагодарил болельщиков за поддержку

Бавария поблагодарила болельщиков на украинском языке / ФК Бавария

Мюнхенская Бавария в своем Facebook опубликовала запись с благодарностью болельщикам, написанную на украинском языке.

"Дуже дякую", - говорится в записи "Рекордмайстера".

Мюнхенцы благодарили своих поклонников из разных стран и делали соответствующие посты на разных мировых языках.

Нынешний сезон "красные" проводят не очень удачно. Команда забуксовала в Бундеслиге, что привело к отставке главного тренера Нико Ковача. До конца сезона 2019/20 командой будет руководить бывший ассистент хорвата Ханс-Дитер Флик. Сейчас команда на третьей строчке в турнирной таблицы, набрав 33 очка. У лидирующего РБ Лейпциг 37 пунктов.

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В 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария сыграет с лондонским Челси, которому уступила в домашнем финале в сезоне 2011/12. В серии пенальти решающий удар исполнил нападающий Дидье Дрогба.