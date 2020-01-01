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Арсенал - Манчестер Юнайтед: где смотреть

1 января 2020, 17:07

Первый день 2020 года подарит болельщикам противостояние грандов АПЛ - Арсенала и Манчестер Юнайтед.

Поль Погба и Оле Гуннар Сульшер
Арсенал - Манчестер Юнайтед: где смотреть / Reuters

Матч Арсенал - Манчестер Юнайтед станет украшением новогоднего 21 тура АПЛ. Обе команды неудачно провели первую половину сезона, и им есть, что доказывать.

Манкунианцы подобрались к зоне Лиги чемпионов и могут воспользоваться осечкой Челси в матче с Брайтоном, а новый главный тренер "канониров" Микел Артета не сдал первый серьезный экзамен - команда дома уступила в дерби все тому же Челси.

Арсенал - Манчестер Юнайтед: где смотреть, дата и время матча

Поединок Арсенал - МЮ состоится сегодня, 1 января, в 22:00 по киевскому времени. Его покажет в прямой трансляции телеканал Setanta Sports. В России можно посмотреть онлайн-трансляцию на платформе Okko Sport.

Кроме того, есть возможность наблюдать за противостоянием онлайн на сайте спортивных трансляций livetv.sx. 

В записи игру покажет канал Setanta Sports 2 января в 09:15.

Напомним, Вест Хэм, за который выступает Андрей Ярмоленко, возглавил бывший тренер Эвертона и Манчестер Юнайтед Дэвид Мойес. "Главред" разобрался, что может ждать украинца при новом наставнике.

Арсенал АПЛ Манчестер Юнайтед
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