Скончался единственный четырехкратный чемпион мира в первом тяжелом весе

Карлос Де Леон скончался на 60-м году жизни / Zimbio

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что в возрасте 59 лет из жизни ушел единственный четырехкратный чемпион мира в первом тяжелом весе Карлос Де Леон.

Легенду бокса нашли мертвым на полу его дома. Официальная причина смерти - сердечный приступ.

"Мы с грустью сообщаем о внезапной кончине одного из величайших чемпионов в первом тяжелом весе Карлоса де Леона. Пусть он упокоится с миром", - цитирует Сулеймана Boxing Scene.

Карлос Де Леон был обладателем пояса по версии WBC с 1980 по 1982, 1983 по 1985, 1986 по 1988, 1989 по 1990 годы. В 1995 году завершил карьеру после поражения нокаутом в третьем раунде от датчанина Бриана Нильсена. Перед этим в том же году уступил нокаутом в первом раунде Корри Сандерсу.

Напомним, 22 февраля состоится долгожданный реванш Уайлдер - Фьюри за пояс по версии WBC и журнала The Ring.