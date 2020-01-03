Украинский футболист переехал в европейский чемпионат

Артем Фаворов перешел в Академию Пушкаша / ФК Академия Пушкаша

Венгерский клуб Академия Пушкаша объявил о подписании украинского полузащитника Артема Фаворова. Контракт рассчитан на 2,5 года.

Это первый трансфер футболиста, за который Десна получила деньги. Для самого Фаворова это уже не первый вояж за границу. Ранее он выступал за датский Вайле.

В первой половине сезона 2019/20 был важной частью сенсационной Десны, которая претендует на выход в Лигу чемпионов. Подопечные Александра Рябоконя уже оформили место в первой "шестерке" УПЛ.

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Стоит отметить, что в чемпионате Венгрии уже есть украинские футболисты и тренер. Сергей Ребров возглавляет Ференцварош, за который играют Игорь Харатин, Александр Зубков и Даниил Игнатенко, в составе Фехервара выступает Иван Петряк. Владислав Кулач защищает цвета Гонведа.