Чемпион Турции пытался увести новичка Динамо - агент игрока прокомментировал ситуацию

Дмитрий Селюк прокомментировал интерес Галатасарая к Бенито / ФК Тамбов

Турецкий Галатасарай пытался перехватить у киевского Динамо вингера Олабирана Муйива Бенито. Дмитрий Селюк, являющийся агентом нигерийца, дал четкий ответ на сложившуюся ситуацию.

"Приятно, что за Бенито ведется борьба между Галатасараем и Динамо Киев. А российские клубы, мягко выражаясь, спят. В то же время хочу сказать, что Бенито уже подписал контракт с киевским Динамо. На сегодняшний день любой клуб, который хочет Бенито, должен обратиться в Динамо. В том числе Галатасарай", - сказал Селюк в комментарии sport 24.

Агент добавил, какие санкции могут ждать турецкий клуб в случае попытки переманить футболиста.

"Галатасарай хочет закидать деньгами, но мы не продаемся. Никакой "Галатасарай" и никакой любой другой клуб на сегодняшний день не может даже вести переговоры с Бенито, так как у него контракт с Динамо Киев. И в случае даже ведения переговоров Галатасарай лишат участия в еврокубках и оштрафуют на огромную сумму, если они будут стараться повлиять на Бенито разными способами", - заявил Селюк.

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Он еще раз подчеркнул, что Бенито уже подписал контракт с Динамо.

"СМИ пишут, что "Галатасарай" хочет увести Бенито у Динамо из-под носа? Специально для всех, включая Турцию и Галатасарай: из-под носа у Динамо"увести Бенито не удастся вне зависимости от того, сколько они предложат. Он уже подписал контракт. И это может только аукнуться для Галатасарая большими проблемами", - отметил агент.

Олабиран Муйива Бенито будет выступать за Динамо в течение 3,5 лет. Ранее киевляне подписали форварда юношеской сборной Бельгии Ибрагима Каргбо. Сейчас подопечные Алексея Михайличенко располагаются на второй строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 очков, отставая от Шахтера на 14 пунктов.