Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: где смотреть полуфинал Кубка лиги / ФК Манчестер Юнайтед

Матч Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити станет главным событием полуфиналов Кубка английской лиги. Обе команды проводят не самый удачный сезон, и у них есть шанс реабилитироваться перед болельщиками одним выигранным трофеем.

"Горожане" уже 2 года подряд выигрывают Кубок лиги, тогда как "красные дьяволы" триумфовали в турнире в сезоне 2016/17. Победитель этой пары будет фаворитом финала против Лестера или Астон Виллы.

Стоит отметить, что полуфиналы состоят из двух матчей, поэтому судьба путевки в финал решится на следующей неделе на Этихад Стэдиум.

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: где смотреть, дата и время матча

Матч Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити состоится сегодня, 7 января, в 22:00 по киевскому времени. В Украине игру в прямой трансляции покажет телеканал Setanta Sports.

В России игру покажет телеканал Матч ТВ.

Также поединок можно посмотреть в онлайн-трансляции на сайте livetv.sx.

В записи матч Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити покажет телеканал Setanta Sports в 09:30 и Матч Футбол 1 в 07:05 по киевскому времени.

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