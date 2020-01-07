Российский миллиардер хочет купить украинский футбольный клуб

Михаил Фридман может приобрести Карпаты / Finparty

Владелец Альфа-Банка Михаил Фридман хочет приобрести львовские Карпаты, сообщает fckarpaty.com.ua.

Предприниматель является уроженцем Львова, его банк имеет свои офисы в этом городе. Кроме того, он является инициатором и спонсором популярного "Альфа Джаз Фест". Кроме того, он совладелец и председатель наблюдательного совета "Альфа-Групп". Имеет двойное гражданство - России и Израиля.

По информации источника, Фридман хочет выкупить долю и у Петра Дыминского, и у Игоря Коломойского. Таким образом, россиянин станет единоличным владельцем "зеленых львов".

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После успешного периода в 2009-2011 годах Карпаты регулярно оказывались возле зоны вылета, а постоянная тренерская чехарда и большое количество легионеров не помогали улучшить ситуацию в клубе. В прошлом сезоне львовяне едва не вылетели в Первую лигу, однако одолели Волынь в ответном матче плей-офф со счетом 3:1.

После осенней части сезона Карпаты находятся на последней 12-й строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков.