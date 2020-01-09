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Атлетико в сумасшедшем матче одолел Барселону и вышел в финал Суперкубка Испании

9 января 2020, 22:55

Атлетико обыграл Барселону в невероятном полуфинале Суперкубка Испании. Теперь "блаугранас" ожидает Эль Класико.

Лионель Месси
Атлетико обыграл Барселону и вышел в финал Суперкубка Испании / ФК Барселона

Матч Барселона - Атлетико в рамках полуфинала Суперкубка Испании подарил зрителям стадиона Короля Абдаллы в Джидде настоящее испанское зрелище. "Матрасники" сумели совершить бешеный камбэк и выйти в финал, где сыграют с Реалом.

В первом тайме Барса имела игровое преимущество, однако хорошо действовала оборона Атлетико и голкипер Ян Облак. В конце первого тайма Луис Суарес пробивал с выгодной позиции, но словенский вратарь отразил удар.

Сразу после перерыва Атлетико провел разящую атаку, которую точным ударом завершил Коке. Этот гол лишь раззадорил Барселону. Сначала Лионель Месси сумел поразить ворота Облака ударом из-под защитника. Позже Лео отличился еще раз, однако гол был отменен из-за игры рукой после просмотра VAR. Но уже на 62-й минуте Суарес пробил головой под перекладину, Облак смог отразить, но на добивании оказался Антуан Гризманн.

На 74-й минуте Барса вновь забила, однако взятие ворот вновь было отменено после использования VAR. Пике оказался в офсайде. А позже Атлетико сотворил то, за что футбол любят миллионы людей. На 80-й минуте голкипер Барселоны Норберто Нето сфолил в собственной штрафной и привез пенальти. Бывший игрок Реала Альваро Мората успешно исполнил наказание. На 86-й минуте Анхель Корреа выскочил один на один с Нето и перебросил его.

В итоге, Атлетико одержал победу в фантастическом матче со счетом 3:2.

Барселона - Атлетико - 2:3

Голы: Месси, 51 Гризманн, 62 - Коке, 46, Мората, 82 (пен.), Корреа, 86

Предупреждения: Пике, 31, Суарес, 45+3, Видаль, 77, Нето, 80 - Томас, 35, Савич, 45+3, Фелипе, 65,  Льоренте, 73

Барселона: Нето, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), де Йонг (Фати, 88), Месси, Суарес, Гризманн

Атлетико: Облак, Триппьер, Фелипе, Савич, Лоди (Витоло, 67), Корреа, Томас, Эррера (Коке, 46 (Льоренте, 72)), Сауль, Фелиш, Мората


Барселона Атлетико Суперкубок Испании
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