Усман Дембеле может перейти в Ливерпуль / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал зеленый свет на трансфер вингера Барселоны Усмана Дембеле, сообщает El Desmarque.

Француз может перебраться на Энфилд Роуд следующим летом. Клопп рассчитывает на 70 млн евро, которые клуб будет получать в год от нового технического спонсора Nike.

Дембеле перебрался в Барселону из Боруссии Д летом 2017 года за 125 миллионов евро, однако запомнился постоянными травмами и несоблюдением режима. В частности, футболист до поздна играет на Play Station и любит питаться фаст фудами.

В прошлом сезоне Ливерпуль и Барселона встретились в полуфинале Лиги чемпионов. В первом поединке "блаугранас", казалось бы, обеспечили себе выход в финал победой со счетом 3:0. Однако на Энфилд Роуд Ливерпуль сотворил чудо, обыграв испанцем со счетом 4:0.

Сейчас Барселона рассматривает кандидатов на пост главного тренера, так как планирует уволить нынешнего наставника Эрнесто Вальверде. Легендарный полузащитник "блаугранас" Хави уже дал отказ.