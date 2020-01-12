Барселона рассматривает двух кандидатов на пост главного тренера

Барселона ищет замену Эрнесто Вальверде / Барселона

Кике Сетьен и Габриэль Милито могут возглавить Барселону, сообщает Cadena SER.

Бывший полузащитник "блаугранас" Хави отказался становиться главным тренером команды и остался в катарском Аль-Садд. По информации источника, клуб рассматривает два варианта продолжения сезона.

Первый - назначение постоянного тренера в лице наставника Бетиса Кике Сетьена или своего бывшего защитника, а ныне рулевого Эстудиантеса Габриэля Милито. Второй - назначить исполняющим обязанности тренера Барселоны Б Хави Гарсию Пимьенту, а летом пригласить Хави.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании Барселона ошеломляюще уступила мадридскому Атлетико и не смогла завоевать первый трофей в 2020 году. В Ла Лиге команда разделяет лидерство с Реалом - у обоих по 40 очков.