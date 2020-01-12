Реал стал обладателем Суперкубка Испании

Реал - Атлетико / ФК Реал Мадрид

Финал Суперкубка Испании Реал - Атлетико не подарил болельщикам особого зрелища и не стал результативным, как полуфиналы. "Королевский клуб" одолел соседей в серии пенальти.

В первом тайме Реал захватил инициативу и начал регулярно тревожить ворота Яна Облака. Дважды мог отличиться Каземиро, пробивая с выгодных позиций. "Матрасники" ответили моментами Мораты и Фелиша.

После перерыва Реал продолжил доминировать на поле. Супершанс упустил Лука Йович, когда пробивал из-под Кирана Триппьера, но мяч пролетел рядом со штангой. На 80-й минуте Атлетико едва не вышел вперед. Мората пробивал по воротам с близкого расстояния, но блестяще себя проявил Тибо Куртуа. На последних секундах мог отличиться Родриго, но пробил прямо в руки Облака.

В начале экстратайма едва не забил Витоло, однако на месте был Куртуа. У Реала моменты имели Кроос и Куртуа.

Во втором экстратайме Мората пробивал бисиклетой, но Куртуа блестяще отбил мяч ногой. После этого Реал создал супермомент, однако два подряд сейва совершил Ян Облак. На 115-й минуте Альваро Мората выскакивал один на один с Куртуа, однако Федерико Вальверде совершил фол последней надежды и был удален с поля. В конце поединка Куртуа вновь несколько раз продемонстрировал блестящую игру.

В серии пенальти Реал был точнее и победил со счетом 4:1. Суперкубок Испании отправляется на Сантьяго Бернабеу.

Реал - Атлетико - 0:0 (4:1 пен.)

Предупреждения: Менди, 90+2, Модрич, 90+3, Карвахаль, 116, Каземиро, 116 - Фелипе, 27, Партей, 74, Хименес, 112, Савич, 116, Корреа, 116

Удаление: Вальверде, 115

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос (Винисиус, 103), Модрич, Каземиро, Йович (Мариано, 82), Иско (Родриго, 61), Менди

Атлетико: Облак, Лоди (Льоренте, 89), Хименес (Савич, 97), Фелипе, Триппьер, Сауль, Томас, Эррера (Витоло, 55), Корреа, Мората, Фелиш