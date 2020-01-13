Экс-игрок Динамо вернулся в Украину

Кирилл Петров перешел в Колос / ФК Нефтчи

Полузащитник Кирилл Петров стал игроком ковалевского Колоса, сообщает Динамомания.

Клуб из Киевской области перед этим подписал двух других бывших динамовцев Андрея Богданова и Евгения Ефремова.

Последним клубом в карьере Петрова стал Нефтчи из Азербайджана. Также за границей он играл за Корону Кельце из Польши. Является воспитанником Динамо, однако в основной команде так и не закрепился. В Украине играл за Кривбасс, Говерлу, Арсенал и донецкий Олимпик.

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Первую половину сезона 2019/20 Колос завершил на 7 строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 20 очков. До основной "шестерки" расстояние всего 2 очка. Сейчас заветную позицию занимает Мариуполь.

Ранее сообщалось, что Динамо стремится продать своего вингера Жерсона Родригеса, который не оправдал ожиданий тренерского штаба и нарушал режим.