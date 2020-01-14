Барселона уволила Вальверде и официально назначила нового тренера

Эрнесто Вальверде покинул Барселону / Барселона

Барселона на своем официальном сайте сообщила об увольнении Эрнесто Вапьверде с поста главного тренера.

Команду возглавил экс-наставник Бетиса Кике Сетьен. Соглашение со специалистом рассчитано до 2022 года.

Причиной увольнения Вальверде стали неудачные результаты команды в сезоне 2019/20. Последней каплей стало поражение от Атлетико (2:3) в рамках полуфинала Суперкубка Испании. В чемпионате "блаугранас" делят лидерство с Реалом - у обоих по 40 очков.

Сетьен ранее работал в Примере с Лас-Пальмасом и Бетисом. У руля команды с Канарских островов запомнился феерической ничьей с Реалом на Сантьяго Бернабеу (3:3). "Желто-синие" выигрывали по ходу встречи со счетом 3:1.