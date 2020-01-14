Игроки Барселоны "лайкнули" пост об увольнении Вальверде

Артур и Пуч "лайкнули" пост об увольнении Вальверде / Барселона

Хавбеки Барселоны Артур Мело и Рики Пуч "лайкнули" новость в Инстаграм об увольнении наставника Эрнесто Вальверде. Всего же запись набрала около двух миллионов "лайков".

Бразилец Артур перебрался на Камп Ноу именно в эпоху Вальверде, и тот сразу начал доверять молодому таланту. В сезоне 2019/20 хавбек сыграл 12 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Артур не забыл поблагодарить своего экс-наставника в Twitter.

"Спасибо за все беседы, которые заставили меня развиваться как на поле, так и за его пределами. Я могу пожелать Вальверде только самого лучшего и успехов в следующей главе его карьеры. Сегодня завершился цикл очень важного для меня человека. Я хочу поблагодарить тренера Эрнесто Вальверде за то, что он так хорошо принял меня в клубе. Он сыграл основополагающую роль в моей адаптации в Испании", - написал бразилец.

Hoje se encerra um ciclo de uma pessoa muito importante desde a minha chegada ao FC Barcelona. Estou aqui para agradecer ao treinador Ernesto Valverde por ter me recebido tão bem no clube. Foi fundamental na minha adaptação na Espanha. pic.twitter.com/oMfo9OLzqY — Arthur Melo (@arthurhromelo) January 14, 2020

Рики Пуч является футболистом молодежной команды "блаугранас". При Вальверде провел 3 матча за основу и отдал 1 ассист. Он также "лайкнул" пост о назначении Кике Сетьена. Первую тренировку с новым главным тренером Пуч провел с основной командой.