Форвард Шахтера перебрался в зарубежный клуб - там играют украинцы

Андрей Борячук перешел в Ризеспор / ФК Ризеспор

Ризеспор на своем официальном сайте объявил о переходе украинского нападающего Андрея Борячука. Однако не сообщается, аренда ли это или полноценный трансфер.

Первую половину сезона форвард провел в Шахтере, однако претендовать на место в стартовом составе футболисту было крайне сложно. Сезон 2018/19 провел в составе Мариуполя.

Напомним, в составе Ризеспора уже выступают украинские футболисты Николай Морозюк и Денис Гармаш. Последний также перешел в январе этого года.

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Сейчас команда находится на 12 месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 20 очков. Лидирует Сивасспор, за который играет украинский хавбек Сергей Рыбалка.