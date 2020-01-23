Джошуа может сразиться с победителем боя Уайлдер - Фьюри

Энтони Джошуа может сразиться с победителем пары Уайлдер - Фьюри / Sky Sports

Энтони Джошуа может сразиться с победителем пары Уайлдер - Фьюри.

Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн. Промоутер чемпиона по версии IBF, IBO, WBA и WBO сообщил об огромном предложении из Саудовской Аравии.

"Мы должны попытаться сделать это. Это именно то, что хочет Энтони Джошуа. Мы общались с ними раньше. Мы предложим равное разделение гонорар. У нас есть огромное предложение для этого боя. Саудовская Аравия – отличный вариант для проведения такого поединка. Их предложение перебьет любое другое", - цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что не собирается драться с Александром Усиком. Украинец является претендентом на пояс по версии WBO.

Реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. Первый раз бойцы встретились в 2018 году и не смогли выявить победителя.