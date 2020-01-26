Шевченко отреагировал на гибель Коби Брайанта

Шевченко отреагировал на гибель Брайанта / Reuters

Андрей Шевченко в своем Инстаграм прокомментировал трагическую гибель бывшей звезды НБА Коби Брайанта.

"R. I. P Коби", - написал главный тренер сборной Украины.

Коби Брайант разбился на вертолете в Калифорнии неподалеку от города Калабасас. Местные власти подтвердили смерть легендарного баскетболиста. Спасатели уже добрались до места крушения. В сети также опубликовано видео с места события.

Также СМИ сообщают, что на борту вертолета находилась 13-летняя дочь Брайанта Джанна Мария. Ранее сообщалось, что всего погибло 5 человек.

Коби Брайант - легенда ЛА Лейкерс и НБА. Он 5 раз становился чемпионом самой популярной баскетбольной лиги в мире. Также дважды брал "золото" Олимпийских игр в 2008 и 2012 годах. Завершил профессиональную карьеру в 2016 году.