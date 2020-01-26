Спасатели добрались до места крушения вертолета Коби Брайанта

Спасатели добрались до места крушения Брайанта / Reuters

Спасатели добрались до места, где разбился легендарный баскетболист Коби Брайант.

Трагедия случилась в Калифорнии недалеко от города Калабасас. Местные власти подтвердили гибель 41-летнего спортсмена.

По данным офиса шерифа, всего погибли 5 человек, которые находились в вертолете. У баскетболиста осталось четверо детей.

Брайант выступал на профессиональном уровне с 1996 по 2016 годы и стал настоящей легендой Лос-Анджелес Лейкерс и НБА. Он 5 раз становился чемпионом самой популярной баскетбольной лиги. Также дважды выигрывал золотую медаль Олимпийских игр в 2008 и 2012 годах в составе сборной США.

Опубликовано видео с места крушения Коби Брайанта.