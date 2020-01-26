Любимый футбольный клуб Брайанта выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста

Милан выразил соболезнования в связи со смертью Брайанта / Reuters

Милан в своем Twitter выразил скорбь в связи со смертью легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

"У нас нет слов, чтобы выразить наше потрясение, когда мы услышали о трагической кончине одного из величайших спортсменов всех времен и фаната Милана, Коби Брайанта. Наши мысли – с семьями тех, кто пострадал в этой аварии. Тебя всегда будет не хватать, Коби", - говорится в сообщении клуба.

Брайант был известен своей страстной любовью к Милану. Соболезнования также выразил бывший нападающий "россонери" Андрей Шевченко.

Коби Брайант разбился на вертолете в Калифорнии неподалеку от города Калабасас. В сети опубликовано видео с места крушения. Спасатели уже добрались до разбившегося вертолета. По информации офиса шерифа, на борту находилось 5 человек. СМИ успели сообщить, что среди пассажиров была 13-летняя дочь Брайанта Джанна Мария.