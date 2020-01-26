Любимый футбольный клуб Брайанта выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста

Милан, за который болел культовый баскетболист Коби Брайант, не остался в стороне после трагической гибели спортсмена.
Милан в своем Twitter выразил скорбь в связи со смертью легендарного баскетболиста Коби Брайанта.
"У нас нет слов, чтобы выразить наше потрясение, когда мы услышали о трагической кончине одного из величайших спортсменов всех времен и фаната Милана, Коби Брайанта. Наши мысли – с семьями тех, кто пострадал в этой аварии. Тебя всегда будет не хватать, Коби", - говорится в сообщении клуба.
Брайант был известен своей страстной любовью к Милану. Соболезнования также выразил бывший нападающий "россонери" Андрей Шевченко.
Коби Брайант разбился на вертолете в Калифорнии неподалеку от города Калабасас. В сети опубликовано видео с места крушения. Спасатели уже добрались до разбившегося вертолета. По информации офиса шерифа, на борту находилось 5 человек. СМИ успели сообщить, что среди пассажиров была 13-летняя дочь Брайанта Джанна Мария.
We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe ?❤️? pic.twitter.com/FOd365chEL— AC Milan (@acmilan) January 26, 2020