Деонтей Уайлдер хотел покончить с собой / CBS Sports

Деонтей Уайлдер задумывался о самоубийстве в более молодом возрасте.

Об этом боец рассказал в интервью изданию Mirror. Он вспомнил свои проблемы в молодости.

"У всех нас есть история из прошлого. Мы все пришли откуда-то, чтобы сделать нас такими, какие мы сейчас есть. В 19 и 20 лет у меня было много трудностей в жизни. Моя дочь родилась с расщеплением позвоночника. Я просто был юношей, который пытался жить в реальном мире", - сказал Уайлдер.

При этом у него были большие цели в жизни.

"У меня всегда были большие цели и большие мечты, мои мысли были о том, чтобы стать королем, но иногда жизнь может тебя осадить", - добавил боксер.

Уайлдер признался, что у него были мысли застрелиться.

"Пистолет лежал у меня на коленях, и я действительно думал о самоубийстве. Если свести счеты с жизнью, то тебе больше ни о чем не нужно волноваться. Тебя перестанут тревожить вещи, которые происходят в твоей жизни", - заявил Деонтей.

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По его словам, люди в этот момент думают лишь о своей боли.

"Вы не задумываетесь о том, как это повлияет на твою семью, дочь, других детей и так далее. С такими мыслями в голове вы просто становитесь эгоистами. Вы думаете только о боли, которую испытываете в данный момент", - сказал Уайлдер.

22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри за пояс по версии WBC и журнала The Ring. Бойцы уже провели дуэль взглядов.