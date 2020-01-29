Манчестер Юнайтед согласовал звездный трансфер

Полузащитник Спортинга Бруну Фернандеш вскоре станет игроком Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте сообщил о согласовании со Спортингом трансфера полузащитника Бруну Фернандеша.
"Красным дьяволам" осталось договориться с футболистом о деталях личного контракта, также португальцу необходимо пройти медосмотр, после чего он присоединится к команде.
Ранее СМИ сообщали, что манкунианцы выложат за Фернандеша 55 млн евро. Еще 25 млн Спортинг может получить в качестве бонусов.
В сезоне 2019/20 Бруну Фернандеш провел 17 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.
Хавбек также является игроком сборной Португалии, которая пробилась на Евро-2020 со второго места в своей отборочной группе, уступив лидерство сборной Украины.
Напомним, Тоттенхэм объявил о трансфере голландского нападающего Стивена Бергвейна. Арсенал подписал Пабло Мари вместо Николая Матвиенко.