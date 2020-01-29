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Манчестер Юнайтед согласовал звездный трансфер

29 января 2020, 19:07

Полузащитник Спортинга Бруну Фернандеш вскоре станет игроком Манчестер Юнайтед.

Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед согласовал трансфер Бруну Фернандеша / ФК Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте сообщил о согласовании со Спортингом трансфера полузащитника Бруну Фернандеша.

"Красным дьяволам" осталось договориться с футболистом о деталях личного контракта, также португальцу необходимо пройти медосмотр, после чего он присоединится к команде.

Ранее СМИ сообщали, что манкунианцы выложат за Фернандеша 55 млн евро. Еще 25 млн Спортинг может получить в качестве бонусов.

В сезоне 2019/20 Бруну Фернандеш провел 17 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов. 

Хавбек также является игроком сборной Португалии, которая пробилась на Евро-2020 со второго места в своей отборочной группе, уступив лидерство сборной Украины.

Напомним, Тоттенхэм объявил о трансфере голландского нападающего Стивена Бергвейна. Арсенал подписал Пабло Мари вместо Николая Матвиенко.

Спортинг Манчестер Юнайтед трансферы новости футбола Бруну Фернандеш
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