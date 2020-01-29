Арсенал подписал альтернативу Матвиенко

Пабло Мари стал игроком Арсенала / ФК Арсенал

Арсенал на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника Фламенго Пабло Мари. "Канониры" арендовали испанца до конца сезона 2019/20 с правом выкупа следующим летом.

Напомним, на месте Мари мог оказаться украинский защитник Николай Матвиенко. Однако донецкий Шахтер настаивал лишь на полноценном трансфере за 35 млн евро и не соглашался на аренду. Позже появилась информация, что "горняки" договорились с лондонцами о переходе центрбека.

Предыдущим клубом Мари был Фламенго, с которым он стал чемпионом Бразилии-2019 и выиграл Кубок Либертадорес-2019. Также команда вышла в финал Клубного чемпионата мира, где уступила Ливерпулю (0:1). Победный гол забил нападающий Роберто Фирмино.

Арсенал сейчас занимает 10 строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. От зоны Лиги чемпионов подопечных Микела Артеты отделяет 10 очков.

Стоит отметить, что сегодня, 29 января, состоится перенесенный матч 18 тура Вест Хэм - Ливерпуль. Начало в 21:45 по киевскому времени.