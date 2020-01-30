Карпаты могут усилиться звездой УПЛ

Силас может перейти в Карпаты / ФК Заря

Львовские Карпаты хотят подписать полузащитника Зари Силаса, сообщает zarya.lg.ua.

"Зелено-белые" могут арендовать 23-летнего бразильца или подписать в качестве свободного агента. Переговоры между Карпатами и Зарей продолжаются.

Первую часть сезона 2018/19 Силас провел в составе израильского Ирони Кирьят-Шмона. За эту команду сыграл 13 матчей в местном чемпионате.

Напомним, Карпаты попрощались с рядом футболистов, среди которых Франциско Ди Франко, Алексей Гуцуляк и Александр Кучер, из-за финансовых проблем. Клуб задолжал футболистам зарплату за 3 месяца, из-за чего те бойкотировали тренировки.

Карпаты занимают последнюю 12 строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков. Заря находится на 3 строчке с 34 очками в активе.