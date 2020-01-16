Игроки Карпат бойкотировали тренировку - клуб должен зарплату за 3 месяца

Футболисты львовских Карпат не стали тренироваться из-за того, что клуб уже несколько месяцев не выплачивает зарплату.
Игроки львовских Карпат недовольны тем, что клуб не платит им зарплату уже в течение трех месяцев, в результате чего бойкотировали тренировку, сообщает FootBoom.
Футболисты тренировались индивидуально на клубной базе. Вчера, 15 января, прошла встреча команды с исполнительным директором Ростиславом Ящишиным. Игроки потребовали погасить задолженность за 2 месяца, клуб готов лишь за один. В итоге, стороны не пришли к компромиссу и взяли время на размышления.
Таким образом, зимний сбор "зелено-белых" также находится под большим вопросом. Карпаты провалили первую часть сезона 2019/20. Команда находится на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.
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Лидирует в таблице донецкий Шахтер, в активе которого 50 очков. Следом за ним идет Динамо (36 очков). Место в верхней "шестерке" гарантировали себе Заря, Десна и Александрия.