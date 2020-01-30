Усик - Чисора: экс-чемпион мира сделал свой прогноз на бой

Паркер спрогнозировал победителя боя Усик - Чисора / TV.ua

Джозеф Паркер считает, что Александр Усик может побить Дерека Чисору.

"Думаю, Александр будет фаворитом в бою с Чисорой. Все же его техника и умение двигаться в ринге сделают свое дело. Но нельзя недооценивать Чисору. Он неплохо выглядел в последних поединках", - цитирует Паркера Boxing Scene.

Бой Усик - Чисора состоится 28 марта. Предположительно, местом проведения станет О2 Арена в Лондоне.

Ранее чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил о желании сразится с Александром Усиком уже в 2020 году, как и с победителем реванша Уайлдер - Фьюри.

Напомним, в своем дебютном бою в супертяжелом весе Усик победил американца Чазза Уизерспуна.