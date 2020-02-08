Не хватило 12 секунд: известны шокирующие подробности гибели Брайанта

Коби Брайант умер в результате крушения вертолета / Reuters

Ара Зобаяну, пилоту вертолета, в котором погиб Коби Брайант - легендарный баскетболист Лейкерс - не хватило 30 метров, чтобы вывести воздушное судно из зоны облаков и избежать катастрофы.

Пилот сообщил диспетчерской службе, что пытается подняться на высоту 1219 метров. Он достиг отметки в 701 метр, после чего начал резкое снижение, которое равнялось 1219 метрам в минуту, передает агентство ESPN. Эксперты пришли к выводу, что Зобаяну не хватило всего 30 метров, чтобы подняться выше зоны облаков. Специалист в сфере безопасности полетов Кипп Лау сообщил, что учитывая скорость набора высоты вертолетом, он мог подняться выше облаков через 12 секунд, однако этому помешало резкое снижение воздушного судна.

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Напомним, вечером 26 января Коби Брайант погиб в авикатастрофе по пути на тренировку по баскетболу на стадионе Лейкерс. Позже была названа возможная причина крушения вертолета. В частности, воздушное судно, на борту которого находился американский баскетболист Коби Брайант и его дочь Джанна, мог разбиться из-за неблагоприятных погодных условий.