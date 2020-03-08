Побоище в Лиге чемпионов: футболисты били фанатов и плевались в толпу

Футболисты команды Раджа Касабланка устроили разборки с фанатами.
Второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов Конфедерации африканского футбола между Мазембе (Конго) и Раджа Касабланка (Марокко) закончился грандиозным скандалом.
Футболисты гостевой команды устроили разборки с фанатами хозяев.
При этом один из игроков прыгнул в толпу и ударил болельщика на трибуне, а другой марокканский футболист плюнул в толпу.
По словам очевидцев, команда гостей весь матч терпела нападки от болельщиков хозяев поля. Местные ультрас закидывали футболистов соперника мусором, а в перерыве выгнали команду из раздевалки.
Отметим, что игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Однако по сумме двух матчей сильнее оказалась Раджа – 2:1.
Напомним, ранее украинский футболист испанского клуба Альбасете Роман Зозуля снова подвергся травле со стороны болельщиков клуба Райо Вальекано. Фанаты скандировали "Зозуля – коммунист".