Побоище в Лиге чемпионов: футболисты били фанатов и плевались в толпу

Футболисты Раджа Касабланка вышли в полуфинал Лиги чемпионов КАФ / @RajaClubAthleticOfficiel

Второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов Конфедерации африканского футбола между Мазембе (Конго) и Раджа Касабланка (Марокко) закончился грандиозным скандалом.

Футболисты гостевой команды устроили разборки с фанатами хозяев.

При этом один из игроков прыгнул в толпу и ударил болельщика на трибуне, а другой марокканский футболист плюнул в толпу.

По словам очевидцев, команда гостей весь матч терпела нападки от болельщиков хозяев поля. Местные ультрас закидывали футболистов соперника мусором, а в перерыве выгнали команду из раздевалки.

Отметим, что игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Однако по сумме двух матчей сильнее оказалась Раджа – 2:1.

Напомним, ранее украинский футболист испанского клуба Альбасете Роман Зозуля снова подвергся травле со стороны болельщиков клуба Райо Вальекано. Фанаты скандировали "Зозуля – коммунист".