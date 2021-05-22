Бой Усик – Джошуа: промоутер рассказал о громком решении WBO

Промоутеры спортсменов получили 10 дней на переговоры.
Промоутер и менеджер Александра Усика Александр Красюк рассказал о том, что поединок между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и экс-абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Усиком был санкционирован WBO.
Как подчеркнул он в своем Instagram, промоутеры спортсменов получили 10 дней на переговоры.
"WBO официально санкционировала поединок Усик — Джошуа. У промоутеров 10 дней на переговоры", — написал Красюк.
Отметим, что ранее появлялись даты возможного поединка Джошуа с Усиком — 21 и 28 августа.
Добавим, что в интервью на канале в YouTube Pep Talk Красюк рассказал, где может состояться бой.
"У нас не было много времени на обсуждение вариантов. Принципиальная локация, которая обсуждается на текущий момент — это Уэмбли. Со всем моим уважением к Саудовской Аравии, там может быть немного жарко в августе, где-то 70 градусов по Цельсию.
Хотя, если этот бой пройдет в Саудовской Аравии, я тоже буду рад. Если пройдет в Украине, я буду рад еще больше. Если он пройдет в Замбии, в Зимбабве или в любой другой точке мира, — мы рады, потому что мы встречаемся с самым лучшим в супертяжелом весе. Это самый лучший способ проявить себя", – сказал Красюк.
Бой Усик - Джошуа:
- Ранее Усик заявил о том, что не желает долго ждать своей очереди выходить на ринг и биться за чемпионский пояс по версии WBO в супертяжелом весе.
- Усик сказал, что Энтони Джошуа нужно либо провести бой с ним, либо освободить титул чемпиона мира по версии WBO.
- Также боксер выразил надежду на то, что сможет провести поединок за титул чемпиона мира пояс по версии WBO в супертяжелом весе весной 2021 года.
- "Что если они предложат мне много денег? Не в деньгах счастье", ‒ подытожил Усик.