Бой Усик – Джошуа: промоутер рассказал о громком решении WBO

Александр Усик / УНИАН

Промоутер и менеджер Александра Усика Александр Красюк рассказал о том, что поединок между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и экс-абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Усиком был санкционирован WBO.

Как подчеркнул он в своем Instagram, промоутеры спортсменов получили 10 дней на переговоры.

"WBO официально санкционировала поединок Усик — Джошуа. У промоутеров 10 дней на переговоры", — написал Красюк.

Отметим, что ранее появлялись даты возможного поединка Джошуа с Усиком — 21 и 28 августа.

Добавим, что в интервью на канале в YouTube Pep Talk Красюк рассказал, где может состояться бой.

"У нас не было много времени на обсуждение вариантов. Принципиальная локация, которая обсуждается на текущий момент — это Уэмбли. Со всем моим уважением к Саудовской Аравии, там может быть немного жарко в августе, где-то 70 градусов по Цельсию.

Хотя, если этот бой пройдет в Саудовской Аравии, я тоже буду рад. Если пройдет в Украине, я буду рад еще больше. Если он пройдет в Замбии, в Зимбабве или в любой другой точке мира, — мы рады, потому что мы встречаемся с самым лучшим в супертяжелом весе. Это самый лучший способ проявить себя", – сказал Красюк.

Бой Усик - Джошуа: