Либо драться со мной, либо отказаться от титула - Усик бросил вызов Джошуа

Александр Усик / Instagram

Украинский боксер Александр Усик не желает, чтобы Тайсон Фьюри (нынешний чемпион по версии WBC) и Энтони Джошуа (чемпион по версиям WBO и IBO) проводили бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Об этом Усик рассказал во время интервью для проекта iFL TV, запись которого была опубликована на YouTube. Украинский боксер прямо заявил, что не желает долго ждать своей очереди выходить на ринг и биться за чемпионский пояс по версии WBO в супертяжелом весе.

Усик сказал, что Энтони Джошуа нужно либо провести бой с ним, либо освободить титул чемпиона мира по версии WBO. И добавил ‒ если промоутеры у него спросят разрешения на бой между Фьюри и Джошуа, то он его не даст. Даже если ему предложат большую сумму в долларах. Также боксер выразил надежду на то, что сможет провести поединок за титул чемпиона мира пояс по версии WBO в супертяжелом весе весной 2021 года.

"Что если они предложат мне много денег? Не в деньгах счастье", ‒ подытожил Усик.

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