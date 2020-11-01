"Крутая победа": Зеленский поздравил Усика с триумфом над Чисорой

Александр Усик / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский через несколько часов после боя поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Дереком Чисорой в супертяжелом весе.

Об этом он сообщил в своем Твиттер-аккаунте.

"Александр, это была крутая победа! Украина гордится!" - написал президент.

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Бой Усик - Чисора: что было ранее: