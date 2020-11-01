"Крутая победа": Зеленский поздравил Усика с триумфом над Чисорой

Глава государства написал в Сети поздравление для известного боксера.
Президент Украины Владимир Зеленский через несколько часов после боя поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Дереком Чисорой в супертяжелом весе.
Об этом он сообщил в своем Твиттер-аккаунте.
"Александр, это была крутая победа! Украина гордится!" - написал президент.
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Бой Усик - Чисора: что было ранее:
- Александр Усик победил Дерека Чисору после двенадцати раундов единогласным решением судей – 117:112, 115:113, 115:113. Таким образом, украинец стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.
- Чисора после своего поражения пришел в раздевалку к Усику и угостил того гамбургерами.
Автор: Дмитрий Видоменко