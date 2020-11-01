Чисора накормил Усика сразу после своего поражения

Александр Усик / УНИАН

Британский боксер в супертяжелой весовой категории Дерек Чисора после того, как проиграл бой украинскому чемпиону Александру Усику, пришел к тому в раздевалку и угостил свежими гамбургерами.

Соответствующее видео было опубликовано в сервисе микроблогов Twitter. "Полуночный пир, чтобы закончить шоу", ‒ был подписан ролик.

Тони Беллью известный боксер (который в ноябре 2018-го в своем последнем бою в карьере проиграл Усику нокаутом) довольно резко высказался о поражении Чисоры.

"Дерек выдал фантастическое выступление. Его списывали на протяжении всей недели перед боем, но он вышел в ринг и задал темп. Чисора правильно вошел в бой и сделал поединок очень некомфортным для Усика. Я не буду говорить слово "ограбление", поскольку это смешно. Но это был близкий бой, и нельзя было бы жаловаться, если бы Чисора оказался победителем. Я знаю, что Усик намного лучше, как боксер. Иногда надо думать о том, что количество порой превышает боксерские навыки", ‒ рассказал он в комментарии британской прессе.

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