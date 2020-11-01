Чисора накормил Усика сразу после своего поражения

Боксеры отметились забавным совместным видео.
Британский боксер в супертяжелой весовой категории Дерек Чисора после того, как проиграл бой украинскому чемпиону Александру Усику, пришел к тому в раздевалку и угостил свежими гамбургерами.
Соответствующее видео было опубликовано в сервисе микроблогов Twitter. "Полуночный пир, чтобы закончить шоу", ‒ был подписан ролик.
Тони Беллью известный боксер (который в ноябре 2018-го в своем последнем бою в карьере проиграл Усику нокаутом) довольно резко высказался о поражении Чисоры.
"Дерек выдал фантастическое выступление. Его списывали на протяжении всей недели перед боем, но он вышел в ринг и задал темп. Чисора правильно вошел в бой и сделал поединок очень некомфортным для Усика. Я не буду говорить слово "ограбление", поскольку это смешно. Но это был близкий бой, и нельзя было бы жаловаться, если бы Чисора оказался победителем. Я знаю, что Усик намного лучше, как боксер. Иногда надо думать о том, что количество порой превышает боксерские навыки", ‒ рассказал он в комментарии британской прессе.
Читайте также"Любимая забава — е*ать лучших": Легендарный актер вступился за Усика и Ломаченко
Бой Усик - Чисора: что было ранее:
- Александр Усик победил Дерека Чисору после двенадцати раундов единогласным решением судей – 117:112, 115:113, 115:113.
- Таким образом, украинец стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.