"Действия третьей стороны": у Усика намекнули на виновного в срыве трансляции боя с Джошуа

Эпизод боя Энтони Джошук - Александр Усик / Reuters

Промоутер обладателя чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе боксера Александра Усика Александр Красюк. прокомментировал скандал с трансляцией в Украине боя с Энтони Джошуа.

В комментарии PavlovskyNEWS он подчеркнул, что сбой трансляции на сервисе Megogo - дело рук третьих лиц.

"Кому-то было неинтересно, чтобы эта трансляция происходила. По моим данным, были совершены третьими сторонами технические действия, которые препятствовали трансляции. Я думаю, что во вторник у нас будет более подробная информация, что именно, кто именно и для каких целей это делал", - заявил Красюк.

Говоря об отсутствии трансляции боя на эфирных каналах он отметил, что претензий к власти быть не может.

По его словам, в Великобритании желающие посмотреть поединок онлайн должны были заплатить 25 фунтов. Аналогичный подход использовался в Украине. Промоутер не понимает, почему власть подверглась критике из-за отсутствия общедоступной трансляции.

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"Причём здесь власть? Я не знаю, кто там критикует. Это коммерческое мероприятие. То есть фильм кто-то купил, футбол кто-то купил. Это никак не связано", - добавил Красюк.

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Напомним, ранее сервис Мегого, который имеет эксклюзивные права на трансляцию боя Усика с Джошуа, разгневал украинских зрителей. Сервис потерпел серьезный сбой в работе - тысячи украинцев жалуются, что оплатили трансляцию, но не получили к ней доступ. При этом, некоторые пользователи даже оплатили по несколько раз.