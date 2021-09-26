Megogo разгневал украинцев: люди массово жалуются на "кидалово" с боем Усик-Джошуа

Вместо трансляции зрителям предлагают смотреть зацикленный промо-ролик / скриншот

Сервис Мегого, который имеет эксклюзивные права на трансляцию боя Усика с Джошуа, разгневал украинских зрителей. Сервис предлагает доступ к трансляции боя за 99 гривень. При этом, судя по многочисленным жалобам в комментариях на странице трансляции, Мегого терпит серьезный сбой в работе - тысячи украинцев жалуются, что оплатили трансляцию, но не получили к ней доступ. При этом, некоторые пользователи даже оплатили по несколько раз.

"Оплату сняли дважды а доступа к видео нет что у вас происходит?"

"У меня тоже не работает!! Верните деньги! Горите в аду сволочи, так обламали"

"Это провал, цену на пакет подняли и такое, стоит задуматься"

"За что деньги сняли? Ни подписка не доступна, ни бой! Деньги возвращайте!"

"Спасибо больше! Деньги заплатил, а бой не могу смотреть! Отличный эксклюзив"

На момент написания материала на странице трансляции было 5 тысяч гневных комментариев.