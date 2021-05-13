Динамо обыграло Зарю и завоевало Кубок Украины

В финальном матче Кубка Украины по футбол сезона 2020/2021 сошлись киевское Динамо (недавно совсем ставшее чемпионом) и луганская Заря.

С первых минут игра пошла жесткой и на повышенных скоростях.

Уже на 8-й минуте Миколенко пострадал в борьбе против Громова на левом фланге атаки. Повреждение кисти правой руки у оказалось у защитника киевлян. На 21-й минуте Беседин в центре штрафной остановил подачу Попова с левого фланга, но Виталий пробил над воротами.

На 38-й минуте Жерсон нашел Беседина в правом фланге чужой штрафной, после чего голкиперу пришлось тащить удар в дальний угол.

На 42-й минуте Заря ответила. Над воротами пробил головой в завершении подачи Юрченко со штрафного на левом фланге.

После перерыва накал игры снизился не особенно.

На 55-й минуте Шапаренко просочился в левом фланге мимо соперников, зашел в штрафную, сместился и пробил. Прямо в верхний каркас у дальней девятки.

61 Смещение с фланга Цыганков завершил ударом низом в центр ворот. Но вратарь Зари Василь спас команду.

Второй тайм закончился ничейно. И игра перешла в дополнительное время.

И лишь на 98-й минуте Динамо добилось успеха.

Аллахьяр потерял мяч на чужой половине, Динамо убежало в контратаку, а Жерсон с правого фланга штрафной прострелил на Буяльского, который пяткой подправил на Цыганкова. 1:0

Уже под конец овертайма Жуниньо перехватил в штрафной прострел Жерсона с правого фланга. Игрока Зари тут же атаковал Буяльский. И получил в ответ по ногам. Пенальти. Но Василь внезапно взял удар Цыганкова в левый нижний угол.

Динамо завоевало Кубок Украины 2021/2022.