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Джошуа намерен провести бой-реванш против Усика

26 сентября 2021, 07:30

Накануне боя с украинцем британский чемпион подтвердил, что если он проиграет, то состоится незамедлительный реванш Усик - Джошуа.

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Джошуа намерен провести бой-реванш против Усика / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям британец Энтони Джошуа хочет провести бой-реванш против 34-летнего украинца Александра Усика. Такое заявление сделал промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Как сообщает Isport, еще перед боем стало известно, что в случае поражения британец получит возможность вернуть свои пояса в реванше Усик - Джошуа, поскольку в контракте на первый бой прописан пункт об обязательном повторном поединке.

Накануне боя с украинцем британский чемпион подтвердил, что если он проиграет, то состоится незамедлительный реванш Усик - Джошуа.

"Я неизбежно получу реванш, если случится худшее в поединке с Усиком. Я не совсем понимаю, какая ситуация у Тайсона Фьюри. Так что, если я проиграю, я снова буду драться с Усиком. Бой за звание абсолютного чемпиона будет отложен. Если я одолею Усика, буду драться с Фьюри или Уайлдером", - заявил Джошуа.

В то же время промоутер украинского боксера Александр Красюк подчеркнул, что реванш Усик - Джошуа имел огромное значение для британца, когда подписывался контракт на первый бой.

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"В соглашение на бой Усика и Джошуа вопрос реванша прописан для Энтони, ведь он чемпион. Ему был важен этот пункт в контракте. Вопрос реванша стоит очень остро. Мы прописали контракт на фантастических условиях для Александра Усика. Есть все шансы увидеть два боя подряд Усика с Джошуа", - обьяснил Красюк.

Таким образом, реванш Усик - Джошуа должен состояться, но когда и где пройдет повторный поединок, пока неизвестно.

Сам Усик тоже высказался по поводу возможного реванша.

"Рематч? Я просто хочу домой. Я с января очень сильно готовился к поединку, был мало со своей семьёй. Я очень сильно соскучился по своим детям. Я хочу видеть их, смотреть, как они балуются, кричат", — сказал Усик после боя.

Бой Усик - Джошуа

В воскресенье, 26 сентября, Александр Усик (18-0, 13 КО) провел главный бой в его карьере.

Крымчанин в Лондоне отобрал титулы британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Поединок принимал стадион Тоттенхэм Хотспур, на котором могли присутствовать до 60 тысяч зрителей.

Во всех 12 раундах украинский боксер доминировал и таким образом сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа.

Усик отобрал у Джошуа пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

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Александр Усик Энтони Джошуа новости бокса
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