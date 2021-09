Усик сотворил сенсацию и отобрал чемпионские пояса у Джошуа

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) в воскресенье, 26 сентября, провел главный для себя бой в карьере.

Крымчанин в Лондоне попытался отобрать титулы британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

На кону стояли пояса по версиям:

Всемирной боксерской организации (WBO),

Всемирной боксерской ассоциации (WBA),

Международной федерации бокса (IBF),

Международной боксерской организации (IBO).

Поединок принимал стадион Тоттенхэм Хотспур, на котором могли присутствовать до 60 тысяч зрителей.

Во всех 12 раундах украинский боксер боксер доминировал и таким образом сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа.

Украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

Усик вышел на ринг под традиционную песню Браття Василия Жадана, а Джошуа устроил настоящее шоу с фейерверком и салютом. Его выход сопровождал хит Роберта Теппера No easy way out.

Как прошел бой Усика и Джошуа

Джошуа не спешил идти в атаку и рассчитывал на свой мощный удар. В шестом раунде британец точно попал и заставил Усика понервничать.

Ближе к концу боя стало заметно, что Усик и Джошуа подустали.

При этом в 12 раунде Усик едва не отправил Джошуа в нокаут.

Усик не смог победить досрочно, зато одержал победу единогласным решением судей.

Теперь, титулы, которые ранее принадлежали Владимиру Кличко, возвращаются в Украину.

Бой Усик-Джошуа посетили многие украинские знаменитости.

На трибуне были замечены друг и кум Усика Василий Ломаченко, бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, футболисты Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и Владимир и Виталий Кличко.