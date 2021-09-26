Усик сотворил сенсацию и отобрал чемпионские пояса у Джошуа

Поединок принимал стадион Тоттенхэм Хотспур, на котором могли присутствовать до 60 тысяч зрителей.
Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) в воскресенье, 26 сентября, провел главный для себя бой в карьере.
Крымчанин в Лондоне попытался отобрать титулы британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
На кону стояли пояса по версиям:
- Всемирной боксерской организации (WBO),
- Всемирной боксерской ассоциации (WBA),
- Международной федерации бокса (IBF),
- Международной боксерской организации (IBO).
Поединок принимал стадион Тоттенхэм Хотспур, на котором могли присутствовать до 60 тысяч зрителей.
Во всех 12 раундах украинский боксер боксер доминировал и таким образом сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа.
Украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.
Усик вышел на ринг под традиционную песню Браття Василия Жадана, а Джошуа устроил настоящее шоу с фейерверком и салютом. Его выход сопровождал хит Роберта Теппера No easy way out.
Как прошел бой Усика и Джошуа
Джошуа не спешил идти в атаку и рассчитывал на свой мощный удар. В шестом раунде британец точно попал и заставил Усика понервничать.
Ближе к концу боя стало заметно, что Усик и Джошуа подустали.
При этом в 12 раунде Усик едва не отправил Джошуа в нокаут.
Усик не смог победить досрочно, зато одержал победу единогласным решением судей.
Теперь, титулы, которые ранее принадлежали Владимиру Кличко, возвращаются в Украину.
Бой Усик-Джошуа посетили многие украинские знаменитости.
На трибуне были замечены друг и кум Усика Василий Ломаченко, бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, футболисты Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и Владимир и Виталий Кличко.