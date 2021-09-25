Усик против Джошуа: украинец выбрал для боя патриотические перчатки и сделал селфи с соперником

Усик выбрал перчатки для боя с Джошуа / скриншот

В ночь с 24 на 25 сентября состоится бой Александра Усика и Энтони Джошуа. На кону схватки будут стоять все чемпионские титулы британца – WBA Super, WBO, IBF, IBO.

Украинец и его британский соперник выбрали боксерские перчатки, в которых проведут чемпионский поединок в супертяжелом весе.

В частности, Усик привез для главного боя в своей карьере перчатки с названием Украины на английском языке.

Боксерские перчатки Усика / скриншот

К слову, Усик и Джошуа сделали совместное селфи. Украинский и британский боксеры столкнулись в одном из помещений арены, где 25 сентября состоится бой.

Увидев своего оппонента, Усик достал смартфон и начал делать совместное селфи. Британец не стал отказывать крымчанину, попозировав вместе с ним на камеру.

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Усик и Джошуа сделали селфи / Фото twitter.com/MichaelBensonn

Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур. Начало боя ориентировочно в 23:50 по киевскому времени.

В Украине поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO. Чтобы посмотреть бой, за трансляцию необходимо будет заплатить отдельно.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

Как сообщал Главред, в преддверие главного боя всей своей жизни против Энтони Джошуа Александр Усик попробовал силы в шоу-бизнесе – украинский супертяжеловес снялся в клипе скандального крымского дуэта ANNA MARIA.