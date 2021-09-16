Усик снялся в клипе скандальных крымских певиц, которые не признавали войну с Россией

Усик зажег со своими землячками / instagram.com/annamariaduet

За десять дней до главного боя всей своей жизни против Энтони Джошуа Александр Усик попробовал силы в шоу-бизнесе – украинский супертяжеловес снялся в клипе скандального крымского дуэта ANNA MARIA.

В среду, 15 сентября, сестры-близняшки Анна и Мариа Опанасюк представили видеоработу на песню Light up. Одним из ее героев стал Усик. "Это даже больше, чем просто клип. Это видео о движении в самом главном направлении – вперед", – говорится в комментарии к видео.

Стоит отметить, что перед финалом нацотбора на Евровидение 2019 группа ANNA MARIA попала в скандал. В интервью крымскотатарскому телеканалу исполнительницы рассказали, что "Украина потеряла Крым", а "войны в Украине нет". Кроме того, артистки не ответили, чей полуостров, и отказались признавать, что Российская Федерация оккупировала украинскую территорию.

После этого на сестер обрушилось огромное количество критики. Ко всему прочему, выяснилось, что родители артисток занимают крупные должности в оккупированном Крыму и имеют российское гражданство.

Энтони Джошуа – Александр Усик, что нужно знать о бое: