Усик снялся в клипе скандальных крымских певиц, которые не признавали войну с Россией

Супертяжеловес нашел время в своем плотном графике для съемок.
За десять дней до главного боя всей своей жизни против Энтони Джошуа Александр Усик попробовал силы в шоу-бизнесе – украинский супертяжеловес снялся в клипе скандального крымского дуэта ANNA MARIA.
В среду, 15 сентября, сестры-близняшки Анна и Мариа Опанасюк представили видеоработу на песню Light up. Одним из ее героев стал Усик. "Это даже больше, чем просто клип. Это видео о движении в самом главном направлении – вперед", – говорится в комментарии к видео.
Стоит отметить, что перед финалом нацотбора на Евровидение 2019 группа ANNA MARIA попала в скандал. В интервью крымскотатарскому телеканалу исполнительницы рассказали, что "Украина потеряла Крым", а "войны в Украине нет". Кроме того, артистки не ответили, чей полуостров, и отказались признавать, что Российская Федерация оккупировала украинскую территорию.
После этого на сестер обрушилось огромное количество критики. Ко всему прочему, выяснилось, что родители артисток занимают крупные должности в оккупированном Крыму и имеют российское гражданство.
Энтони Джошуа – Александр Усик, что нужно знать о бое:
- Свой следующий бой Усик проведет против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
- Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.
- Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
- На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.