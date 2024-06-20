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Евро 2024 дайджест день 4-5: немецкий каток и рубилово хорватов с албанцами

Дмитрий Видоменко
20 июня 2024, 22:50
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Чемпионат Европы-2024 уже мчит на всех парах. Главред предлагает краткий обзор матчей, которые состоялись в четверты и пятый игровые дни.
Евро, дайджест 5
Евро-2024: дайджест день 4-5 / коллаж Главред, скриншоты из видео

Евро-2024 Португалия - Чехия

Очень напряженным и нервным получился матч португальцев с чехами, поскольку команда Гашека уперлась и до компенсированного времени была близка к набранным очкам. За весь первый тайм реальный момент сборная Португалия создала всего один – Станек уже перед самым перерывом парировал опасный удар Роналду. После отдыха команда Мартинеса взвинтила темп, прижала Чехию к воротам, но не додавила, пропустив в итоге в свои за полчаса до конца. В редкой атаке чехов Провод после скидки Цоуфала положил мяч в дальний угол.

Мендеш скидывал вдоль ворот мяч после подачи Канселу, а Станек, прерывая, попал в Гранача, от опорной ноги которого мяч отскочил в сетку - 1:1. У португальцев были еще моменты, но Станек справился с ударами Бернарду Силвы и Витиньи но в итоге Семеду жестким стыком на фланге чехов взбаламутил, а Нету прорвался по противоположной бровке и прострелил в штрафную. Там неуклюже сыграл бедолага Гранач, факически остановивший мяч для третьего резервиста Консейсау, с близкого расстояния переигравшего Станека - 2:1.

Что такое Чемпионат Европы по футболу 2024 года?

Чемпионат Европы по футболу 2024 года - 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. 27 сентября 2018 года было объявлено, что турнир пройдёт в Германии, сообщает "Википедия".

видео дня

Евро-2024 Хорватия - Албания

Евро, дайджест 5

Второй тур на Евро-2024 начался с крайне зрелищного и драматичного противостояния Хорватии и Албании в Гамбурге. Обе команды проиграли свои матчи в стартовом туре. Поэтому и хорватам, и албанцам была нужна победа Они быстро оказались в роли догоняющей стороны. Лячи, не игравший против Италии в стартовом составе, оправдал доверие Силвиньо и поразил ворота Ливаковича. Уже по ходу заключительного отрезка во многом благодаря заменам Далича "шашечные" все-таки оживились и внесли перелом в игру, преобразовав территориальный перевес в забитые мячи. Сначала Крамарич сделал счет равным, а следом Гьясуля отметился автоголом, который вывел хорватов вперед. В компенсированное время Гьясуля реабилитировался за автогол и спас "орлов" от второго поражения на турнире.

Евро-2024 Шотландия - Швейцария

Евро, дайджест 5

В игре второго тура группы A национальные команды Шотландии и Швейцарии не выявили победителя - 1:1! "Тартановая армия" после унизительных 1:5 на старте Евро-2024 с первых минут большими силами пошла вперед к воротам Зоммера. Уже в дебюте британцы нашли свой момент, когда после углового швейцарцев Мактоминей забил гол не без рикошета от Шера. Ещё до исхода получаса игры Швейцария восстановила паритет на табло в Кельне. Свою пушку своевременно расчехлил Шакири, который вышел на поле с первых минут. После перерыва Шотландия предпринимала робкие попытки вырвать три очка, в то время как швейцарцы были заняты разрушением. Впрочем, шансы у ворот Ганна время от времени возникали. Более того, вышедший на замену Эмболо забил из офсайда вслед за Ндоем. Наиболее верный шанс забить у "тартановой армии" не реализовал Хенли, угодивший в штангу ворот Зоммера из убойной позиции.

Евро-2024 Германия - Венгрия

Евро, дайджест 5

Следующей под немецкий каток попала сборная Венгрии. Правда, забить немцам до перерыва удалось лишь единожды. Гюндоган не дал подобраться Гулачи к мячу, переправил на Мусиалу, а тот и пробил с рикошетов - 1:0.

Собослаи потом в левую "девятку" со штрафного отправлял мяч, там Нойер прыгнул и отразил, универсальный Хаверц затем уже подстраховал Миттельштадт стал автором результативной передачи на Гюндогана, который и сам успел отличиться в данном противостоянии. Шаллаи и Варга не выглядели так здорово, как в битве против Швейцарии. Далее мог счет и до разгромного дойти, когда из-за пределов чужой штрафной Сане зарядил в левый угол, Гулачи там выручил, а потому немцами был заработан корнер.

итоге Германия идет без потерь, возглавляя квартет "А", шесть очков набрано у Бундестим, она вышла в плей-офф.

Евро-2024 Словения - Сербия

Евро, дайджест 5

Сборные Сербии и Словении вышли на поле побеждать, ничья никому не была нужна, но именно на нее команды в итоге и наиграли. Хотя дружина Матьяжа Кека была очень близка к успеху. В первом тайме словенцы, наверное, выглядели чуть предпочтительнее, хотя по моментам ни у кого преимущества не было. По-настоящему сербы включились сразу после перерыва. Жан Карничник организовал контрвыпад словенцев и сам же его заершил, замкнув прострел Тими Эшника. Поражение ставило "белых орлов" в очень тяжелое поражение, команда Драгана Стойковича ринулась вперёд. Вскоре после удара Митровича и рикошета от Карничника мяч угодил в перекладину. Сербы обложили чужую штрафную стандартами и все-таки добились своего, уже на исходе компенсированного времени – вышедший на замену Лука Йович замкнул подачу с очередного углового.

Евро-2024 Дания - Англия

Евро, дайджест 5

План Каспера Юльманна в большинстве своем сработал, его подопечные сдержали почти всех, кого должны были сдержать и накрыли почти всех, кого должны были накрыть. За исключением Харри Кейна, который на 18-й минуте использовал свою единственную за матч возможность отличиться – пробил мимо вратаря метров с пяти после несколько сумбурной английской атаки с прострелом Кайла Уокера и удобным рикошетом. Отыгрались датчане спустя четверть часа весьма эффектно: Мортен Юльманн филигранно пробил издали в штангу, выступившую невольным ассистентом. В общем, боевая ничья, и все в группе С решится в финальном туре.

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