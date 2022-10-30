Ломаченко в тяжелом бою победил американца Ортиса

Василий Ломаченко / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Легендарный украинский боксер-профессионал в легком весе Василий Ломаченко в 12-раундном бою одержал победу над американским боксером Джемейном Ортисом ‒ в своем первом поединке после начала полноценного военного вторжения русских в Украину.

Ортис после первого же гонга ринулся в атаку. А вот Ломаченко, по своей боевой традиции, стартовал с разведочных ударов.

В результате украинец быстро заработал себе получил " фонарь". Но уже с третьего раунда перехватил инициативу и отменно лупил Ортиса по лицу соперника. И едва не отправил американца в нокдаун.

Впрочем, Ортису все же удавалось иногда пробивать защиту Ломаченко за счет длины своих рук (особенно левым джебом).

Но все ближе к концу боя украинец мощными сериями ударами показал свое преимуществ. И это позволило ему одержать тяжелую победу единогласным решением всех трех судей: 115−113, 116−112, 117-111.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский боксер-чемпион в супертяжелом весе Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа по очкам и посвятил победу Украине.

Судьи зафиксировали триумф украинца раздельным решением судей (SD 12):

Виктор Фесечко (Украина): 116–112

Гленн Фельдман (США): 113–115

Стив Грей (Великобритания): 115–113

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