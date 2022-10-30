Ломаченко в тяжелом бою победил американца Ортиса

Украинский боксер Василий Ломаченко в тяжелейшем бою одолел противника-американца Джемейна Ортиса.
Легендарный украинский боксер-профессионал в легком весе Василий Ломаченко в 12-раундном бою одержал победу над американским боксером Джемейном Ортисом ‒ в своем первом поединке после начала полноценного военного вторжения русских в Украину.
Ортис после первого же гонга ринулся в атаку. А вот Ломаченко, по своей боевой традиции, стартовал с разведочных ударов.
В результате украинец быстро заработал себе получил " фонарь". Но уже с третьего раунда перехватил инициативу и отменно лупил Ортиса по лицу соперника. И едва не отправил американца в нокдаун.
Впрочем, Ортису все же удавалось иногда пробивать защиту Ломаченко за счет длины своих рук (особенно левым джебом).
Но все ближе к концу боя украинец мощными сериями ударами показал свое преимуществ. И это позволило ему одержать тяжелую победу единогласным решением всех трех судей: 115−113, 116−112, 117-111.
Entering the 12th and FINAL round.@ESPNPlus x #LomaOrtizpic.twitter.com/nUr60GIc6l— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский боксер-чемпион в супертяжелом весе Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа по очкам и посвятил победу Украине.
Судьи зафиксировали триумф украинца раздельным решением судей (SD 12):
- Виктор Фесечко (Украина): 116–112
- Гленн Фельдман (США): 113–115
- Стив Грей (Великобритания): 115–113
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