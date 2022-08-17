Музыкальный триумф: Усик в образе казака поразил всех перед боем с Джошуа

Украинец в вышиванке, черном кунтуше, с широким поясом закрепил свою победную "дуэль" еще и музыкальным триумфом.
Украинский боксер Александр Усик вышел на дуэль взглядов с Энтони Джошуа в наряде украинского казака, и исполнил знаменитую песню "Ой у лузі червона калина", ставшую уже всемирно известной.
Украинец в вышиванке, черном кунтуше, с широким поясом закрепил свою победную "дуэль" еще и музыкальным триумфом. А внешний образ казака Усик дополнил шикарным чубом.
На пресс-конференции исполнение Александром "Ой у лузі червона калина" встретили теплыми аплодисментами - некоторые также стали подпевать украинцу.
Первый раунд после этой битвы взглядов остался за Усиком. А закрепить успех украинский боксер должен в поединке уже 20 августа. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO.
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