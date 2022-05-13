"Никто из спортсменов не виноват": легендарный футболист предал Украину и оскандалился заявлением

Анатолий Бышовец / Чемпионат

Легендарный нападающий киевского Динамо Анатолий Бышовец выразил недовольство из-за отказа российским футболистам выступать в чемпионате мира 2022 и Лиге чемпионов.

Также Бышовец в недоумении от отказа сборной Польши играть со сборной России в стыковом матче отбора.

Уроженец столицы Украины, который уже 40 лет проживает в Москве, также набросился на игрока сборной Украины Александра Зинченко, призвавший к полной изоляции футболистов из РФ.

В интервью "Спорт уик-энд" Бышовец назвал античеловечными призывы одного из капитанов сборной Украины из-за вторжения РФ в нашу страну. Он заявил, что российские спортсмены ни в чем не виноваты.

"Не могу понять Зинченко. Как можно говорить о том, что надо всех российских игроков лишить возможности играть за рубежом? По какому праву? Это что – человеческие законы? Головин и Миранчук должны уехать? Но ведь они не имеют к происходящему никакого отношения. Я не понял, почему поляки отказались играть со сборной России... Выходить на мундиаль такой ценой, таим способом и говорить, что они поддержали Украину? Мне очень больно, что так происходит. Что нас приносят в жертву, хотя никто из спортсменов ни в чем не виноват", – сказал Бышовец.

Напомним, УЕФА не допустил российские клубы к участию в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а сборную – к старту Лиги наций.

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