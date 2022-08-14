Олимпийский чемпион зашкварился неожиданным заявлением о "хороших русских"

Александр Абраменко

Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко отметился неоднозначным заявлением по поводу своего отношения к россиянам, несмотря на полномасштабную агрессию РФ.

В интервью ведущему программы Спортсмены войны он сказал о том, что верит в существование "хороших русских".

"Как по мне? Я не знаю, я считаю, что должны быть. Но, конечно, каков критерий отбора? Надо подобрать пункты, и тогда можно каждого проверить по этим пунктам и ответить. Мне хочется верить, что есть", - подчеркнул спортсмен.

Он также ответил на вопрос о том, смогут ли россияне пройти тот путь раскаяния, который в свое время прошли немцы.

"Это мы будем видеть. Будем наблюдать за этим, когда победим. Не знаю, это нужно очень тесно общаться с ними, а у меня нет такой возможности", - рассказал Абраменко.

Напомним, ранее олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко прокомментировал появившееся недавно интервью, в котором он заявил, что агрессия России против Украине неоднозначна.

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