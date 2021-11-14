"Россия – не агрессор": олимпийский чемпион Абраменко оправдался за скандальное интервью

Александр Абраменко

Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко прокомментировал появившееся недавно интервью, в котором он заявил, что агрессия России против Украине неоднозначна.

В интервью для Военного телевидения Украины он подчеркнул, что его удивила статья о том, что он не признает РФ агрессором.

Спортсмен утверждает, что согласие на публикацию интервью он не давал, а некоторые моменты были "перекручены" и выставлены не так, как он считает.

"Я, конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит", — украинский олимпиец.

Он не исключил, что его слова в скандальном интервью могли не правильно истолковать и использовать в пропагандистских целях Россией.

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"От своего имени хочу поблагодарить всех военнослужащих, которые находятся на Востоке Украины и защищают нашу территорию, хочу пожелать им силы духа, терпения, и желаю всем им вернуться домой живыми", — добавил Абраменко.

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Напомним, ранее Абраменко рассказал, зачем обнимался с россиянином и почему нельзя запрещать выступать в РФ.

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