glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

"Опозорил всю Россию за 2 минуты": кровавый бой Емельяненко закончился провалом для россиян

5 февраля 2023, 18:24
После поражения Емельяненко заявил, что это его последний бой в карьере, которую он начал в 2000 году.
Бой Емельяненко Бейдер
Бой Емельяненко Бейдер / скриншот

​Знаменитый российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко проиграл чемпиону тяжелого веса американцу Райану Бейдеру свой последний бой.

Главный бой на турнире в США завершился нокаутом россиянина в 1-м раунде.

С первых секунд 46-летний россиянин попытался атаковать соперника размашистыми боковыми, но тот был готов к оверхендам Федора. После этого инициатива перешла к представителю США.

39-летний американец ударом слева смог потрясти Емельяненко, после чего тот упал на канвас. Чемпион бросился добивать возрастного оппонента и бил его до момента, когда рефери остановил встречу.

В итоге бой продлился 2 минуты и 30 секунд. После поражения Емельяненко заявил, что это его последний бой в карьере, которую он начал в 2000 году.

В России уже заявили, что этот бой - позор для страны-агрессора.

"От Федора там уже ничего не осталось. Зачем вообще такие бои нужны", "Федор хоть и легенда но последние 5-7 лет просто позориться на весь мир", – возмущаются россияне.

Бывший депутат Госдумы РФ заявил, что в наказание за этот позор России Емельяненко и иноагентом могут объявить.

"Конфликт рф даже с одной дивизией НАТО будет выглядеть примерно так же, как последний бой емельяненко с Бейдером.

Зная болезненное отношение путина ко всякому символизму и "знаковым" событиям, ЖКТ кремлевского богатыря следовало бы снабдить "новичком". Он мог бы им попукивать в противника. Американец, в этом случае, хотя бы чихал. А то получилось зрелище однозначное, обидное и даже несколько антисанитарное. В наказание за этот "позор россии" емельяненко и иноагентом могут объявить, так как еще неизвестно, что именно успел ему вбить в голову американец", - пишет Невзоров в Telegram.

Невзоров

Смотрите полный бой Емельяненко Бейдер

Когда ждать победы Украины? Читайте в Телеграм и Viber!

Читайте также:

бокс Федор Емельяненко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:40

Маша Полякова попала в эротический скандал из-за вульгарных фото

18:34

"Путин - искусный лжец": Кулеба оценил "обещание" Путина не убивать Зеленского

18:24

"Опозорил всю Россию за 2 минуты": кровавый бой Емельяненко закончился провалом для россиянВидео

18:17

Украине дадут ракеты GLSDB с дальностью 150 км: Резников оценил вероятность ударов по РоссииВидео

18:01

Сын запроданки Королевой сбежал из РФ и бросил невесту-стриптизершу

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:46

В семье солистки The Hardkiss случилось гореВидео

17:32

Украина ожидает наступлений России к 24 февраля, ВСУ готовы к сценариям – РезниковВидео

17:17

Игоря Николаева до инфаркта довела жена - в окружении певца намекнули на развод

17:09

Любовный гороскоп на неделю 6-12 февраля 2023: Тельцам – покой и романтика, Скорпионам – эмоции

Реклама
17:01

Поехал "развеяться" и напоролся на пули: в Сети появились детали расстрела пропагандиста Мангушева

17:00

Почему 6 февраля нельзя варить пельмени: приметы и что нельзя делатьВидео

16:29

Как продуктовые обманывают клиентов: в Госпродпотребслужбе назвали популярные способыВидео

16:22

Украине весной-летом нужны ATACMS и F-16, чтобы отбить атаку РФ и наступать – советник ЗалужногоВидео

16:11

Бомбический ужин на скорую руку: вкуснейший рецепт, который восхитит всю семьюВидео

16:10

Роман Цимбалюк. Стала известна главная проблема мобиковВидеоблоги

16:01

"Сбор денег на дрон для ВСУ": киевлянка рассказала, как заманивали девушек на "пьяные" вечеринки

15:51

Тарзана с позором выгоняют из КазахстанаВидео

15:41

Тяжелейшая операция: врачи достали гранату из тела бойца ВСУ и спасли ему жизнь

15:31

Нужно ли заряжать до 100%: 6 простых секретов, как не ухлопать батарею смартфона

15:21

Подоляк прокомментировал заявление экс-премьера Израиля про обещание Путина не убивать Зеленского

Реклама
15:18

Угрожал ли Путин Шольцу: канцлер Германии раскрыл детали телефонных разговоровВидео

15:15

До войны и развода: бывшая жена Виталия Кличко показала, как выглядела 10 лет назадВидео

15:14

И это работало: зачем люди в СССР прятали телевизор под салфеткой

14:59

Иван Дорн решил извиниться перед украинцами за скандал с новой песней: что произошлоВидео

14:44

Весной Украина получит ПВО SAMP-T, военные уже отправились на учения

14:28

"Россия ведет беспощадную войну": Шольц разнес вопли Путина из-за танков Leopard для УкраиныВидео

14:20

Умер звезда комедийных фильмов "Полицейская академия" Джордж Робертсон

14:03

Гороскоп на завтра 6 февраля 2023: Близнецам – спокойствие, Девам – разговоры, а Рыбам – серьезность

14:01

Есть два способа: эксперты пояснили, как украинцы могут увеличить себе пенсиюВидео

13:44

Истребители Украине и отправка войск на войну с РФ: Боррель объяснил позицию ЕвросоюзаВидео

13:06

"Личный враг": Аллегровой досталось от Ротару за поддержку войны в УкраинеВидео

12:41

"Война - это большая чепуха": фанат Путина Жерар Депардье продолжает признаваться в любви к РоссииВидео

12:31

Войска РФ готовятся наступать, Белогоровку не захватили: Гайдай рассказал о ситуации на ЛуганщинеВидео

12:20

"ВСУ никуда не отступают!": Пригожин пожаловался на происходящее в БахмутеВидео

12:09

Цымбалюк наехал на тех, кто критикует сбежавшего в США Яму: "Полили грязью, как бездумная биомасса"

11:56

ВСУ в прошлом году не хватило 100 танков, чтобы полностью освободить Донбасс – нардепВидео

11:35

Резникова могут уволить из Минобороны, его место займет Буданов - СМИ

11:16

Отсрочку получат не все: сколько военнообязанных могут получить бронь от мобилизацииВидео

11:14

Это очень вредно: почему нельзя ходить в туалет посреди ночи

10:14

В России работает секретный украинский батальон - The GuardianВидео

Реклама
10:14

Две основные дороги в Бахмут находятся под угрозой прямого обстрела оккупантами - разведка

10:00

Гороскоп на сегодня 5 февраля: у Рыб – закончатся силы, Раку придется проявить решительностьВидео

09:38

Любимого певца Путина настигла расплата за поддержку войныВидео

09:36

Откуда русские будут наступатьмнение

09:29

Путин пообещал не убивать Зеленского: экс-премьер Израиля рассказал, о чем говорил с диктатором в начале войныВидео

08:44

В Харькове прогремел взрыв: оккупанты ударили ракетами по центру городаВидео

08:33

Позор "второй армии мира": Резников показал, чем оккупанты защищались от HIMARS

08:12

Шольц заявил о "консенсусе" с Украиной: западное оружие не будет использовано для ударов по РФВидео

07:39

У России недостаточно сил для наступления на Запорожье - ISW

06:22

Полноправное членство Украины в ЕС: какие перспективымнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять