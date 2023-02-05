"Опозорил всю Россию за 2 минуты": кровавый бой Емельяненко закончился провалом для россиян

После поражения Емельяненко заявил, что это его последний бой в карьере, которую он начал в 2000 году.

Бой Емельяненко Бейдер / скриншот

​Знаменитый российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко проиграл чемпиону тяжелого веса американцу Райану Бейдеру свой последний бой.

Главный бой на турнире в США завершился нокаутом россиянина в 1-м раунде.

С первых секунд 46-летний россиянин попытался атаковать соперника размашистыми боковыми, но тот был готов к оверхендам Федора. После этого инициатива перешла к представителю США.

39-летний американец ударом слева смог потрясти Емельяненко, после чего тот упал на канвас. Чемпион бросился добивать возрастного оппонента и бил его до момента, когда рефери остановил встречу.

В итоге бой продлился 2 минуты и 30 секунд. После поражения Емельяненко заявил, что это его последний бой в карьере, которую он начал в 2000 году.

В России уже заявили, что этот бой - позор для страны-агрессора.

"От Федора там уже ничего не осталось. Зачем вообще такие бои нужны", "Федор хоть и легенда но последние 5-7 лет просто позориться на весь мир", – возмущаются россияне.

Бывший депутат Госдумы РФ заявил, что в наказание за этот позор России Емельяненко и иноагентом могут объявить.

"Конфликт рф даже с одной дивизией НАТО будет выглядеть примерно так же, как последний бой емельяненко с Бейдером.

Зная болезненное отношение путина ко всякому символизму и "знаковым" событиям, ЖКТ кремлевского богатыря следовало бы снабдить "новичком". Он мог бы им попукивать в противника. Американец, в этом случае, хотя бы чихал. А то получилось зрелище однозначное, обидное и даже несколько антисанитарное. В наказание за этот "позор россии" емельяненко и иноагентом могут объявить, так как еще неизвестно, что именно успел ему вбить в голову американец", - пишет Невзоров в Telegram.

Смотрите полный бой Емельяненко Бейдер

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