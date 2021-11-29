УкрРус
  1. Главная
  3. Спорт

Определился обладатель Золотого мяча-2021

29 ноября 2021, 22:57

Лучшим футболистом стал Лионель Месси.

  • Золотой мяч 2021
    Золотой мяч 2021 Reuters
  • Золотой мяч 2021
    Золотой мяч 2021 Reuters
  • Золотой мяч 2021
    Золотой мяч 2021 Reuters
  • Золотой мяч 2021
    Золотой мяч 2021 Reuters
  • Золотой мяч 2021
    Золотой мяч 2021 Reuters
  • Золотой мяч 2021
    Золотой мяч 2021 Reuters

29 ноября, состоялась церемония вручения престижнейшей индивидуальной футбольной награды - Золотой мяч-2021. Лучшим футболистом стал Лионель Месси.

Для Месси этот Золотой мяч стал седьмым в карьере. Втрое место занял польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски.

Топ-10 лучших футболистов 2021

  • Лионель Месси ("ПСЖ")
  • Роберт Левандовски ("Бавария")
  • Жоржиньо ("Челси")
  • Карим Бензема ("Реал")
  • Нголо Канте ("Челси")
  • Криштиано Роналду ("Манчестер Юнайтед")
  • Мухаммед Саллах ("Ливерпуль")
  • Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
  • Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
  • Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ")

У женщин лучшей футболисткой года и обладательницей "Золотого мяча-2021" стала Алексия Путельяс из "Барселоны".

Все награды от France Football:

  • Лучший молодой игрок: Педри ("Барселона")
  • Лучший нападающий: Роберт Левандовски ("Бавария")
  • Лучший вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ")
  • Лучший клуб: "Челси"

Отметим, для Роналду это худший результат в рейтинге лучших футболистов по версии France Football с 2010 года. Тогда выше португальца были Месси, Иньеста, Хави, Снейдер и Форлан.

viber
Лионель Месси Роберт Левандовски Золотой мяч
Сейчас вы просматриваете новость «Определился обладатель Золотого мяча-2021». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 пришла женская стрижка невероятной красоты лонг боб из далеких 1900-хВ моду на зиму 2022 пришла женская стрижка невероятной красоты лонг боб из далеких 1900-х Лунный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Тельцам – сложный выбор, Стрельцам – опасностьЛунный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Тельцам – сложный выбор, Стрельцам – опасность Таро прогноз на декабрь 2021: какое будущее карты пророчат ЛьвамТаро прогноз на декабрь 2021: какое будущее карты пророчат Львам Завалит снегом, налетит штормовой ветер: украинцев предупредили об опасностиЗавалит снегом, налетит штормовой ветер: украинцев предупредили об опасности Геомагнитная активность растет: как пережить эти магнитные буриГеомагнитная активность растет: как пережить эти магнитные бури
23:05

В МИД Украины назвали точную цифру российских военных на границе с Украиной

22:57

Определился обладатель Золотого мяча-2021ФотоВидео

22:50

На Крым обрушился мощный шторм: полуостров обесточен, общественный транспорт заблокирован

22:36

В Ровенской области неизвестный жестоко убил мужчину вместе с его собакойВидео

22:07

Зеленский внезапно уволил начальника Департамента контрразведки СБУВидео

Реклама
22:00

Любовный треугольник, риск и потеря денег: о чем предупреждает Водолеев гороскоп на декабрь 2021Видео

21:57

Бутусов прокомментировал слова Арестовича о своем "потенциальном" убийствеВидео

21:55

В Украину идет опасный снежный штормВидео

21:24

Правительство изменило условия продажи газа населениюВидео

21:18

Денис Казанский. Гиркин сдал свое начальствоВидеоблоги

21:14

Скандальная вечеринка блогеров во Львове: ведущий Остапчук попал в скандалВидео

21:00

Может ли журналист стрелять на войнемнение

20:47

Прогноз на декабрь-2021 от астролога Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

20:19

Госпереворот в Украине планировали украинцы и россияне: СБУ начала расследование

20:13

Комаровский разнес украинских врачей за ложные диагнозыВидео

19:59

Кулеба заявил о готовности видеть Эрдогана посредником между Киевом и Москвой, но есть условиеВидео

19:59

Сломала бедро и устроила скандал: под Днепром из-за прививки подрались работницы музея

19:41

В школе на Киевщине мальчика раздели догола при одноклассниках: директор назвал это игройВидео

19:36

Ушла из жизни советская актриса - звезда фильма Угрюм-река

19:26

Зеленский хочет разрешить иностранным военным въезд в Украину - закон уже в Раде

Реклама
19:11

Басков накрасил ногти и сделал новое тату, в Сети ажиотаж: "Коля, не гневи народ"

19:02

Ситуация очень опасная: в ВОЗ заявили о рисках из-за штамма ОмикронВидео

18:57

Названа причина утечки аммиака на Виннитчине

18:33

Ледяной прогноз с мощными снегопадами: украинцев предупредили о резком похолоданииВидео

18:26

В Киеве начали устанавливать главную елку страны: чем будет отличаться этот Новый год в УкраинеВидео

18:24

Альбина Джанабаева показала редкое фото первого сына от Валерия Меладзе

18:16

Как украсить квартиру к Новому году 2022: оригинальные и стильные идеи в год Тигра

18:11

Зеленский призвал наращивать темпы вакцинации в Украине до тех пор, пока не уколется большинствоВидео

18:00

Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в бедуВидео

17:46

Астрологический прогноз на 2022 год: когда утихнет ковид, а люди получат глоток свободы

17:39

В Николаевской области отец зверски убил родного сына, а тело сжегВидео

17:36

Самолет совершил "огненную" посадку: двигатель пылал из-за стаи птиц, врезавшейся в бортВидео

17:34

Ракетная атака по городам: в Украине заговорили о превентивном ударе по РФВидео

17:30

Впервые в истории украинская школьница победила на всемирном конкурсе поэзии

17:15

Врач из Украины умер на заработках в Польше: работал на стройке

17:15

Эрдоган – посредник между Зеленским и Путиным: Банковая поддержала инициативу и обратилась к РоссииВидео

17:08

Тысяча за вакцинацию: в Минцифре объяснили, как будут работать виртуальные карты в "Дії"Видео

16:58

Атака штамма Омикрон: Комаровский рассказал, кто в смертельной опасностиВидео

16:57

Украинская блогерша, оскандалившаяся разводом, показала публике нового бойфренда

16:56

Штамм коронавируса Дельта может исчезнуть: вирусолог назвала причинуВидео

Реклама
16:53

Звезды сериала Разница в возрасте рассказали о самой яркой авантюре в их реальной жизни

16:43

Более 40 гривен за десяток: цены на яйца в Украине резко взлетятВидео

16:25

Умер мгновенно: в Кривом Роге COVID-пациент выпрыгнул с 8 этажа больницы

16:18

Суд над Саакашвили: политик не признал правосудие Грузии и заявил, что научился терпению в УкраинеВидео

16:01

Самая вкусная закуска за 10 минут: трубочки из лаваша с восхитительной начинкойВидео

15:58

Начальник из ГСЧС застрелил копа: под Черниговом охота закончилась трагедией

15:57

Удар по Украине с четырех направлений: Кулеба назвал "очень мрачной" ситуацию с действиями РоссииВидео

15:55

Какая рыба накапливает ртуть и опасна для тела - ответ диетолога

15:45

Алла Пугачева с кошкой на голове шокировала фанатов сходством с Сергеем Зверевым

15:44

Билана отправляют к психиатру после пьяной выходки на сцене: "ему необходима помощь"Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять