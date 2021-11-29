Определился обладатель Золотого мяча-2021

Лучшим футболистом стал Лионель Месси.
29 ноября, состоялась церемония вручения престижнейшей индивидуальной футбольной награды - Золотой мяч-2021. Лучшим футболистом стал Лионель Месси.
Для Месси этот Золотой мяч стал седьмым в карьере. Втрое место занял польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски.
Топ-10 лучших футболистов 2021
- Лионель Месси ("ПСЖ")
- Роберт Левандовски ("Бавария")
- Жоржиньо ("Челси")
- Карим Бензема ("Реал")
- Нголо Канте ("Челси")
- Криштиано Роналду ("Манчестер Юнайтед")
- Мухаммед Саллах ("Ливерпуль")
- Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
- Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ")
У женщин лучшей футболисткой года и обладательницей "Золотого мяча-2021" стала Алексия Путельяс из "Барселоны".
Все награды от France Football:
- Лучший молодой игрок: Педри ("Барселона")
- Лучший нападающий: Роберт Левандовски ("Бавария")
- Лучший вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ")
- Лучший клуб: "Челси"
Отметим, для Роналду это худший результат в рейтинге лучших футболистов по версии France Football с 2010 года. Тогда выше португальца были Месси, Иньеста, Хави, Снейдер и Форлан.
Автор: Мария Тупик