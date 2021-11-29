Определился обладатель Золотого мяча-2021

29 ноября, состоялась церемония вручения престижнейшей индивидуальной футбольной награды - Золотой мяч-2021. Лучшим футболистом стал Лионель Месси.

Для Месси этот Золотой мяч стал седьмым в карьере. Втрое место занял польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски.

Топ-10 лучших футболистов 2021

Лионель Месси ("ПСЖ")

Роберт Левандовски ("Бавария")

Жоржиньо ("Челси")

Карим Бензема ("Реал")

Нголо Канте ("Челси")

Криштиано Роналду ("Манчестер Юнайтед")

Мухаммед Саллах ("Ливерпуль")

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")

Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ")

У женщин лучшей футболисткой года и обладательницей "Золотого мяча-2021" стала Алексия Путельяс из "Барселоны".

Все награды от France Football:

Лучший молодой игрок: Педри ("Барселона")

Лучший нападающий: Роберт Левандовски ("Бавария")

Лучший вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ")

Лучший клуб: "Челси"

Отметим, для Роналду это худший результат в рейтинге лучших футболистов по версии France Football с 2010 года. Тогда выше португальца были Месси, Иньеста, Хави, Снейдер и Форлан.